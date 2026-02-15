Дискваліфікація з Олімпіади скелетоніста Гераскевича, «Рамштайн» і затримання ексміністра Галущенка. Головне за тиждень

Цього тижня однією з найгучніших подій стала дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор — 2026. Також відбулися 33-тє засідання у форматі «Рамштайн» і 62-га Мюнхенська безпекова конференція, головну нагороду якої отримав український народ.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Скелетоніста з України дискваліфікували з Олімпійських ігор за «шолом памʼяті»

Український скелетоніст Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Гераскевич заявляв, що кататиметься у своєму шоломі й надалі, бо не вважає його порушенням правил МОК. Олімпійський комітет запропонував йому альтернативу — чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою, його дискваліфікували перед першим заїздом.

На сторону Гераскевича стали українські та іноземні спортсмени, медійні люди, політики, фінансову допомогу пропонували бізнеси. Підтримав українця і президент Володимир Зеленський — він нагородив Гераскевича орденом Свободи.

Після цього адвокати спортсмена подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але той відхилив позов. Український скелетоніст все ж не зможе брати участі в змаганнях, але йому дозволили перебувати на Олімпіаді і повернули акредитацію.

Європарламент підтримав кредит на €90 млрд для України у 2026—2027 роках

Із цієї суми €60 млрд підуть на зміцнення оборони України, а €30 млрд — на макрофінансову допомогу і бюджетну підтримку. Позику профінансують за рахунок спільних запозичень ЄС. Україна поверне її після отримання воєнних репарацій від Росії.

Рішення ще має підтримати Європейська Рада, лише після цього Єврокомісія зможе виплатити перший платіж — очікується, що це станеться на початку другого кварталу 2026 року.

Ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали

Це сталося 15 лютого, коли Галущенко намагався перетнути кордон. У НАБУ кажуть, що затримали ексміністра в межах справи «Мідас» — масштабного розслідування корупції в енергетиці.