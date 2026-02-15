Дискваліфікація з Олімпіади скелетоніста Гераскевича, «Рамштайн» і затримання ексміністра Галущенка. Головне за тиждень

Цього тижня однією з найгучніших подій стала дискваліфікація українського скелетоніста Владислава Гераскевича з Олімпійських ігор — 2026. Також відбулися 33-тє засідання у форматі «Рамштайн» і 62-га Мюнхенська безпекова конференція, головну нагороду якої отримав український народ.
«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.
Скелетоніста з України дискваліфікували з Олімпійських ігор за «шолом памʼяті»
Український скелетоніст Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у шоломі із зображенням українських спортсменів, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.
Гераскевич заявляв, що кататиметься у своєму шоломі й надалі, бо не вважає його порушенням правил МОК. Олімпійський комітет запропонував йому альтернативу — чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою, його дискваліфікували перед першим заїздом.
На сторону Гераскевича стали українські та іноземні спортсмени, медійні люди, політики, фінансову допомогу пропонували бізнеси. Підтримав українця і президент Володимир Зеленський — він нагородив Гераскевича орденом Свободи.
Після цього адвокати спортсмена подали апеляцію до Спортивного арбітражного суду, але той відхилив позов. Український скелетоніст все ж не зможе брати участі в змаганнях, але йому дозволили перебувати на Олімпіаді і повернули акредитацію.
Європарламент підтримав кредит на €90 млрд для України у 2026—2027 роках
Із цієї суми €60 млрд підуть на зміцнення оборони України, а €30 млрд — на макрофінансову допомогу і бюджетну підтримку. Позику профінансують за рахунок спільних запозичень ЄС. Україна поверне її після отримання воєнних репарацій від Росії.
Рішення ще має підтримати Європейська Рада, лише після цього Єврокомісія зможе виплатити перший платіж — очікується, що це станеться на початку другого кварталу 2026 року.
Ексміністра енергетики Германа Галущенка затримали
Це сталося 15 лютого, коли Галущенко намагався перетнути кордон. У НАБУ кажуть, що затримали ексміністра в межах справи «Мідас» — масштабного розслідування корупції в енергетиці.
Незабаром йому мають оголосити підозру й обрати запобіжний захід.
Українські військові атакували ракетами «Фламінго» арсенал росіян
Ідеться про один з найбільших арсеналів у Росії, що розташований у Котлубані Волгоградської області. Там зберігали ракети, боєприпаси та вибухові речовини.
По ньому вдарили українськими засобами дальнього ураження «Фламінго».
Відбулася зустріч у форматі «Рамштайн» — перша за участі нового міністра оборони Михайла Федорова
12 лютого відбулося 33-тє засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн». Країни-партнери анонсували військову допомогу на майже €32 мільярди — це один з найбільших бюджетів підтримки України.
Понад €5 млрд уже оформили у вигляді конкретних пакетів, зокрема, більш ніж €2,11 млрд на українські дрони, понад €421 мільйон на ініціативу PURL і майже €1,7 млрд на протиповітряну оборону.
Велика Британія ж виділила Україні найбільший пакет підтримки за всю історію — €574 млн на ППО, €172 млн у PURL і загалом анонсувала майже €4 млрд військової допомоги Україні у 2026 році.
Український народ отримав головну премію Мюнхенської безпекової конференції
13—15 лютого в столиці німецької Баварії відбулася 62-га Мюнхенська безпекова конференція — провідний світовий форум для обговорення головних викликів міжнародної безпеки.
У ній взяли участь понад 60 голів держав і урядів, зокрема, український президент Володимир Зеленський (про що він говорив під час свого виступу — читайте тут). Були також керівники понад 40 міжнародних організацій та понад 30 очільників оборонних відомств.
Премію Евальда фон Клейста 2026 року — головну на Мюнхенській безпековій конференції — отримав український народ «на знак глибокої вдячності за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи, а також на честь багатьох, хто загинув або був поранений».
Нагороду від імені українців отримав президент Володимир Зеленський. Хвалебну промову виголосив премʼєр Польщі Дональд Туск.
Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії ще пʼятьох дітей
Це хлопчики і дівчата віком від 4 до 15 років. Трьох з них росіяни викрали у 2022 році з Херсонського будинку дитини.
Поверненню українських дітей додому вже втретє посприяла перша леді США Меланія Трамп.