МОК дозволив скелетоністу Гераскевичу залишитися на Олімпіаді, попри заборону участі у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу залишитись на Олімпійських іграх, але участь у змаганнях заборонив.

Про це повідомили у пресслужбі Міжнародного олімпійського комітету.

Президентка МОК Кірсті Ковентрі звернулася до голови дисциплінарної комісії організації з проханням скасувати рішення про позбавлення акредитації українського скелетоніста, і той погодився.

Ковентрі розповіла, що зустрічалася з Гераскевичем і провела «шанобливу розмову». Про це вона розповідала журналістам зі сльозами на очах.

За словами Ковентрі, ніхто, особливо вона, не проти «потужного» послання на шоломі українського спортсмена. Але, мовляв, річ у правилах МОК, аби «забезпечити безпечне середовище для всіх учасників Олімпіади».

«Ми встановили ці правила, щоб бути справедливими, а також щоб ми могли робити обидві речі: дати спортсменам можливість висловлюватися, але також забезпечити їм безпеку», — додала президентка МОК.

Вона також розповіла, що говорила з Гераскевичем «не як президентка, а як атлетка» і «дуже хотіла, щоб він брав участь у змаганнях».

Чому Владислава Гераскевича дискваліфікували

Український скелетоніст Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Водночас Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях. Він зазначив, що не вважає «шолом памʼяті» порушенням правил МОК.

Натомість МОК запропонував йому носити замість шолома чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою українського скелетоніста дискваліфікували.

Міністр спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна оскаржуватиме дискваліфікацію Гераскевича «у правовому полі». Він підтримав спортсмена, заявивши, що той «вчинив гідно».

Також Владислава Гераскевича підтримав президент Володимир Зеленський і нагородив його орденом Свободи.

Окрім Гераскевича, ще двом українським атлетам заборонили виступати у власному шоломі на цьогорічних Олімпійських іграх. Фристайлістка Катерина Коцар не змогла виступити в шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекіст Олег Гандей — у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».