Скелетоністу Гераскевичу дозволили носити чорну повʼязку, проте залишили заборону на шолом із зображенням загиблих українських спортсменів

Міжнародний олімпійський комітет дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити чорну повʼязку на змаганнях. Проте його прохання дозволити надіти шолом із зображенням загиблих українських спортсменів відхилили.

Про це пише Reuters.

Напередодні надівати цей шолом Гераскевичу заборонив представник МОК Тошіо Цурунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та МОК. Він послався на правило 50 статуту МОК, яке забороняє будь-яку політичну, релігійну чи расову пропаганду на змаганнях.

Getty Images / «Бабель»

У відповідь на прохання Гераскевича переглянути рішення представник Комітету Марк Адамс назвав можливість носити повʼязку винятком з правил і «хорошим компромісом», адже раніше спортсменам забороняли носити навіть її.

Він заявив, що МОК повінстю розуміє прагнення спортсменів «вшанувати памʼять друзів, які загинули в тому конфлікті».

Гераскевич у коментарі Reuters заявив, що незадоволений рішенням МОК. Він не бачить порушення правила 50, бо зображення на шоломі — не дискримінація і не політична пропаганда.