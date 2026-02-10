Скелетоніст Гераскевич відповів на заборону МОК надягати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів: «Не вважаю це порушенням»

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував заборону від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) надягати на змагання шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.

У відео на своїй сторінці у фейсбуку він сказав, що не вважає це порушенням жодних правил МОК.

«Я твердо переконаний, що ми не порушували жодних правил МОК — так зване правило 50. У ньому прямо пишеться, що заборонена політична, дискримінаційна та расова пропаганда. Я не вбачаю, що на нашому шоломі є те чи інше. Тому ми будемо боротися до кінця», — наголосив Гераскевич.

Він зазначив, що МОК не вважав порушенням, коли американські спортсмени проводили політичні перформанси на аренах, або коли італійський сноубордист виступив із російським прапором на шоломі.

Гераскевич додав, що для нього принципова позиція брати участь у змаганнях саме в цьому шоломі, адже загиблі українські спортсмени «боролися за нас до кінця».

«І саме завдяки їхній жертві ми сьогодні маємо змогу брати участь у цих Олімпійських іграх. Я твердо переконаний, що ці Олімпійські ігри можуть бути проведені через їхню жертву, інакше б ця війна була вже давним-давно у Європі», — зазначив український скелетоніст.

Getty Images / «Бабель»