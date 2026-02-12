Скелетоніста Гераскевича через «шолом памʼяті» дискваліфікували з першого заїзду на Олімпіаді

Українського скелетоніста Владислава Гераскевича жюрі дискваліфікувало з першого заїзду зі скелетону на Олімпійських іграх 2026 року.
Про це спортсмен повідомив «Суспільне спорт».
Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду в «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Жюрі вирішило, що це порушує правило 50 статуту МОК — заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.
На пресконференції 10 лютого Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях.
Перед заїздом спортсмен опублікував у соцмережах відео з пропозицією до Міжнародного олімпійського комітету «завершити скандал». Спортсмен назвав інтерпретацію правил МОКом дискримінаційною і попросив:
- зняти заборону надівати «шолом памʼяті»;
- вибачитися за тиск на нього;
- на знак солідарності з українським спортом передати генератори для українських спортивних обʼєктів.
Напередодні ввечері Гераскевич вказав на ще один приклад подвійних стандартів МОК. На відкритті Ігор ізраїльський скелетоніст Джаред Файрстон надів кіпу з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, які загинули під час теракту на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року.
- Окрім Гераскевича, МОК заборонив ще двом українським атлетам виступати у власному шоломі на цьогорічних Олімпійських іграх. Фристайлістка Катерина Коцар не змогла виступити у шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекіст Олег Гандей — у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».
- Владислав Гераскевич не вперше заявляє про свою позицію на Олімпіаді. У лютому 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення, він провів мовчазний протест із плакатом «Ні війні в Україні» на Іграх у Пекіні. Після цього МОК поговорив зі спортсменом та його командою: їм сказали, що «поле — не місце для заяв».