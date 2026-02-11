Українському шорт-трекісту Олегу Гандею не дозволили виступати на Олімпіаді в шоломі з цитатою Ліни Костенко

Шорт-трекісту Олегу Гандею заборонили брати участь в Олімпійських іграх у шоломі з цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».

Про це він розповів «Суспільне Спорт».

За словами Гандея, слова української письменниці Міжнародний союз ковзанярів (ISU) сприйняв як політичне гасло. Хоча для спортсмена і його команди це мотиваційні слова.

«Я їм переклав слово у слово — ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда», — розповів Гандей.

Він додав, що Україна не має жодного представника в ISU, тому спортсмени не мають підтримки від організації. Це ускладнює процес боротьби та доведення своєї думки стосовно таких ситуацій.

«Мені не подобається, що ми взагалі нікого з представників не маємо в ISU. Тому ми не маємо підтримки, і вони можуть робити з нами все що завгодно. І мені дали зрозуміти, що краще цього не робити задля моєї майбутньої карʼєри», — зазначив спортсмен.