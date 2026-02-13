Федоров розповів, яка саме допомога увійде в пакет від «Рамштайну» на €32 млрд

Країни-партнери на засіданні у форматі «Рамштайн» підтвердили один з найбільших бюджетів підтримки України — майже на €32 мільярди.Окремо передбачене фінансування боєприпасів, підготовки військових та інших потреб оборони.

Про це розповів міністр оборони України Михайло Федоров.

Українська сторона під час засідання представила партнерам оборонні цілі на рік і план дій, який передбачає подальшу спільну роботу із союзниками та довгострокову підтримку оборони України, повідомив міністр.

Стосовно коштів, понад €5 мільярдів уже оформили у вигляді конкретних пакетів, зокрема більш ніж €2,11 мільярда на українські дрони, понад €421 мільйон на ініціативу PURL і майже €1,7 мільярда на протиповітряну оборону.

Суттєві внески оголосили кілька ключових союзників. Велика Британія виділяє €574 мільйони на ППО, робить внесок на €172 мільйони у PURL і загалом планує надати майже €4 мільярди військової допомоги Україні у 2026 році.

Німеччина надає щонайменше мільярдр євро на закупівлю дронів і фінансує проєкти ППО та дронових підрозділів у межах свого бюджету допомоги Україні на €11,5 мільярда. Данія збільшує військову допомогу на €358 мільйонів — до приблизно €1,70 мільярда у 2026 році.

Норвегія виділила майже €6 мільярдів на 2026 рік, з них €1,18 мільярда на дрони, майже €600 мільйонів на ППО, €168 мільйонів на артилерію і €105 мільйонів на PURL. Водночас Словенія оголосила пакет допомоги на €4,22 мільйона.

Нідерланди пообіцяли спрямувати щонайменше 0,25% ВВП на оборону України і €90 мільйонів на PURL, а Бельгія виділить мільярд євро військової допомоги цього року. Швеція оголосила пакет на €1,2 мільярда і €100 мільйонів на PURL — загалом €3,7 мільярда допомоги цього року.

Іспанія надає мільярд євро у 2026 році. Канада виділяє €42 мільйони на «данську модель» закупівель і €37 мільйонів на медичну допомогу. Ісландія дає €6,74 мільйона на PURL і €2 мільйони на закупівлю озброєння через інший фонд.

Країни Балтії теж підтвердили підтримку: Литва виділяє €223 мільйони цього року, а Латвія та Естонія планують спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на посилення української оборони.

Окрім цього, Австралія оголосила про новий внесок у PURL, Португалія повідомила про внески в PURL і «чеську ініціативу», а також про передачу бронетехніки й дронів. Туреччина теж зробить внесок для посилення української ППО.