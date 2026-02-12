Федоров: Партнери на засіданні «Рамштайну» анонсували майже $38 млрд військової допомоги Україні

На 33-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн» партнери анонсували військову допомогу на майже $38 мільярдів.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції 12 лютого.

За його словами, значну частину коштів спрямують на посилення української ППО, безпілотники (зокрема перехоплювачі) та на розвиток дроново-штурмових підрозділів.

Федоров зазначив, що якість та структура допомоги партнерів Україні змінюється «на очах».

Крім того, Нідерланди, Британія, Норвегія та Швеція оголосили про внесок на суму €420 мільйонів на закупівлю американської зброї для України за програмою PURL. Також Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для навчання пілотів.

Велика Британія ж виділяє Україні найбільший пакет підтримки за всю історію — £500 мільйонів (понад $680 млн), повідомив міністр оборони країни Джон Гілі на засіданні «Рамштайну».

За його словами, £150 млн спрямують на перехоплювачі PURL Air Defense. Ще £400 мільйонів виділять на 1 000 легких багатоцільових ракет, а також 1 200 ракет ППО.

Гілі нагадав, що у 2025 році «Рамштайн» зібрав $45 млрд військової допомоги для України, а цьогоріч партнери «мають досягти кращих результатів і підвищити свої амбіції».