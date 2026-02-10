Скелетоністу Владиславу Гераскевичу на Олімпіаді заборонили надівати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів

Представник Міжнародного олімпійського комітету Тошіо Цурунага, який відповідає за комунікацію між спортсменами та МОК, заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу надівати шолом із зображенням загиблих українських спортсменів.
Про це спортсмен повідомив в Інстаграмі.
Цурунага послався на правило 50 статуту МОК, яке забороняє будь-яку політичну, релігійну чи расову пропаганду на змаганнях.
При цьому італійському сноубордисту Роланду Фішналлеру дозволили виступити в шоломі, на якому серед намальованих прапорів був російський — а його заборонено демонструвати на Олімпійських іграх.
Президент Володимир Зеленський подякував Гераскевичу за те, що нагадує світові історію української боротьби, а той заявив, що з командою оскаржуватиме рішення МОК — вони сподіваються, що це рішення лише одного представника, а не всієї організації.
- Владислав Гераскевич не вперше заявляє про свою позицію на Олімпіаді. У лютому 2022 року, за два тижні до повномасштабного вторгнення, він провів мовчазний протест із плакатом «Ні війні в Україні» на Іграх у Пекіні. Після цього МОК поговорив зі спортсменом та його командою: їм сказали, що «поле — не місце для заяв».