Суд відхилив позов Владислава Гераскевича проти МОК. Його дискваліфікація залишається в силі

Спортивний арбітражний суд відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти МОК.

Про це йдеться в рішенні суду.

У заяві йдеться, що арбітр хоч і «співчуває памʼяті Гераскевича та його спробі привернути увагу до горя і руйнувань, які пережили український народ і українські спортсмени в результаті війни», дійшла висновку, що правила МОК, які обмежують право висловлювати думку під час змагань, є «розумними і пропорційними».

Арбітр наголосила, що метою цих правил є збереження фокусу Олімпійських ігор на виступах і спорті.

Притому арбітр вважає, що відкликати акредитацію українського скелетоніста на Іграх було несправедливо, і вона підтримала рішення МОК повернути її.

Чому Владислава Гераскевича дискваліфікували

Український скелетоніст Владислав Гераскевич планував вийти на старт першого заїзду цьогорічних Олімпійських ігор у «шоломі памʼяті» із зображенням українських спортсменів, які загинули через російську агресію. Проте Міжнародний олімпійський комітет не дозволив цього — там заявили, що це порушує заборону політичної, расової чи релігійної пропаганди.

Водночас Гераскевич заявляв, що кататиметься в цьому шоломі й надалі — і на тренуваннях, і на змаганнях. Він зазначив, що не вважає «шолом памʼяті» порушенням правил МОК.

Натомість МОК запропонував йому носити замість шолома чорну повʼязку на голові, але спортсмен відмовився. Зрештою українського скелетоніста дискваліфікували.

Міністр спорту України Матвій Бідний заявив, що Україна оскаржуватиме дискваліфікацію Гераскевича «у правовому полі». Він підтримав спортсмена, заявивши, що той «вчинив гідно».

Також Владислава Гераскевича підтримав президент Володимир Зеленський і нагородив його орденом Свободи.

Окрім Гераскевича, ще двом українським атлетам заборонили виступати у власному шоломі на цьогорічних Олімпійських іграх. Фристайлістка Катерина Коцар не змогла виступити в шоломі з написом Be brave like Ukrainian, а шорт-трекіст Олег Гандей — у шоломі із цитатою української письменниці Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки».