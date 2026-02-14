Головну премію Мюнхенської безпекової конференції отримав український народ

Премію Евальда фон Клейста 2026 року отримав український народ. Це головна премія Мюнхенської безпекової конференції.

Про це йдеться на сайті конференції, а церемонію вручення транслювали на ютуб-каналі Офісу президента України.

Премія названа на честь засновника Мюнхенської конференції, учасника замаху на Адольфа Гітлера 20 липня 1944 року. Її вручають за видатний внесок у справу миру та вирішення міжнародних конфліктів.

Український народ отримав її «на знак глибокої вдячності за мужність, самопожертву та непохитну рішучість захищати свою свободу та свободу всієї Європи, а також на честь багатьох, хто загинув або був поранений».

Офіс Президента України / YouTube

Премію від імені українців отримав президент Володимир Зеленський. Хвалебну промову виголосив премʼєр Польщі Дональд Туск.

У промові Зеленський подякував європейським лідерам і їхнім країнам (зокрема, Данії разом з Гренландією), Дональду Трампу і «навіть Віктору», бо він підштовхує всіх у Європі бути кращими.