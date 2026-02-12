Новини

Сили оборони атакували ракетою «Фламінго» арсенал росіян

Анастасія Зайкова
Українські військові завдали удару по арсеналу у Волгоградській області РФ українською ракетою FP-5 «Фламінго».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Це один з найбільших арсеналів в РФ. Там зберігали ракети, боєприпаси та вибухові речовини.

Крім того, у Тамбовській області РФ українські військові атакували підприємство, де виготовляли обладнання для ракетних і авіаційних систем. Там виникла пожежа. На тимчасово окупованій території Запорізької області вдарили по складах боєприпасів росіян.

  • Також у Генштабі розповіли, що внаслідок атаки 11 лютого на НПЗ «Волгоградський» пошкоджена основна установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-1, елементи АВТ-3 та інфраструктура підприємства. Частину інших установок зупинили або зменшили їхнє навантаження.