Сили оборони атакували ракетою «Фламінго» арсенал росіян

Українські військові завдали удару по арсеналу у Волгоградській області РФ українською ракетою FP-5 «Фламінго».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Це один з найбільших арсеналів в РФ. Там зберігали ракети, боєприпаси та вибухові речовини.

Крім того, у Тамбовській області РФ українські військові атакували підприємство, де виготовляли обладнання для ракетних і авіаційних систем. Там виникла пожежа. На тимчасово окупованій території Запорізької області вдарили по складах боєприпасів росіян.

