Ексміністра енергетики Галущенка затримали, коли той намагався перетнути кордон

Колишнього міністра енергетики затримали у межах справи «Мідас» під час перетину державного кордону.
Про це повідомили в НАБУ.
Бюро не вказує його імені, але у цій справі фігурує колишній міністр Герман Галущенко. «Українська правда» з посиланням на джерела писала, що його зняли з потяга.
У НАБУ додали, що зараз тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду.
- Галущенко очолював Міненерго у 2021—2025 роках, а відтак став міністром юстиції.
- У листопаді 2025 року НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики. За даними бюро, контрагентів «Енергоатому» змушували платити відкати щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника.
- З опублікованих НАБУ плівок зʼясувалось, що Галущенко — один з фігурантів справи, правоохоронці провели в нього обшуки. Згодом через скандал його звільнили з посади міністра юстиції.