НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції в «Енергоатомі» (оновлено)

Ольга Березюк
Національне антикорупційне бюро 10 листопада повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Операція тривала 15 місяців, слідчі задокументували 1 000 годин аудіозаписів.

За даними бюро, високорівнева злочинна організація вибудувала масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектора, зокрема «Енергоатом».

Інших деталей відомство не повідомляє. Нардеп Ярослав Железняк раніше писав про обшуки в «Енергоатомі», а також у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка — зараз він міністр юстиції.

Оновлено об 11:50. НАБУ оприлюднило перші записи телефонних розмов у справі про корупцію.

На записах, зокрема, обговорюють зростання суми відкатів через можливу зміну керівництва в Міненерго та «Енергоатомі». Цей запис датується 9 липня — за тиждень до кадрових змін в уряді, коли Галущенко пішов з посади міністра енергетики.