Мінʼюст підтвердив слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка в межах кримінального провадження.

Там не уточнили, про яку справу мова, однак 10 листопада низка медіа та нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк писали про обшуки у Галущенка у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі».

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У відомстві наголосили, що міністр «надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування».

Там також додали, що відомство послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції.

«У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку», — підкреслили у міністерстві.

Через необхідність дотримання таємниці досудового розслідування сам Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.