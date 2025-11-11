Мінʼюст підтвердив слідчі дії за участі міністра Германа Галущенка в межах кримінального провадження.
Там не уточнили, про яку справу мова, однак 10 листопада низка медіа та нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк писали про обшуки у Галущенка у справі про можливу корупцію в «Енергоатомі».
У відомстві наголосили, що міністр «надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування».
Там також додали, що відомство послідовно дотримується принципу нульової толерантності до корупції.
«У разі встановлення вини — особи мають бути притягнуті до відповідальності у встановленому судом порядку», — підкреслили у міністерстві.
Через необхідність дотримання таємниці досудового розслідування сам Галущенко утримується від публічних коментарів до завершення відповідних процесуальних дій.
Справа «Енергоатому»
Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.
За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».
Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.
НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).
За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували близько $100 млн.