НАБУ: фігуранти справи про корупцію в енергетиці відмили близько $100 млн через офіс екснардепа Деркача

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило, що в справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували близько $100 млн.

Про це повідомляє НАБУ.

Бюро опублікувало другу частину плівок. За даними слідства, для легалізації незаконно отриманих коштів використали окремий офіс, розташований у центрі Києва.

Приміщення, за даними слідства, належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У НАБУ кажуть, що через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася чорна бухгалтерія та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.

Що передувало

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

Організатор схеми залучив до неї колишнього заступника керівника Фонду державного майна, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишнього правоохоронця, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії, кажуть у відомстві.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що йдеться про Тимура Міндіча (керівник схеми, на плівках — «Карлсон»), Ігоря Миронюка (ексрадник міністра енергетики, «Рокет»), Дмитра Басова (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», «Тенор») та ексміністра енергетики, а нині голову Мінʼюсту Германа Галущенка («Професор»).