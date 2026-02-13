Ще пʼятеро українських дітей повернулися додому з Росії та окупованих територій

Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії ще пʼятьох дітей віком від 4 до 15 років.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Трьох дітей росіяни викрали у 2022 році з Херсонського будинку дитини: це семирічний хлопчик, а також брат і сестра віком 4 і 6 років.

Брат із сестрою чотири роки не бачилися зі своєю мамою — вона їх обіймала востаннє, коли ті були ще немовлятами. Сьогодні вони знову разом.

Ще один 9-річний хлопчик опинився з мамою на території Росії. Жінка померла від тяжкого захворювання, а дитина тепер житиме в Україні зі своїм дядьком.

«Ці розповіді показують: дитинство, яке мало бути наповнене казками та теплом, стало випробуванням на витривалість. Але тепер це не лише про біль. Це про повернення, про перші обійми після довгих років розлуки», — додав Лубінець.

Він подякував першій леді США Меланії Трамп, яка посприяла поверненню вже третьої групи українських дітей.

Загалом, за даними омбудсмана, з початку повномасштабної війни додому повернулися вже 1 985 викрадених Росією дітей.