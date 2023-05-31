Україна має докази, що білоруська влада бере участь у депортації українських дітей

Українська влада має підтвердження, що через територію Білорусі за участі Мінська відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.
Про це на брифінгу заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.
«У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося примусове переміщення як українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених», — сказав він.
Україна розслідує роль Білорусі в депортації українських дітей, яких росія примусово вивозила з окупованих територій.
Білоруська опозиція оприлюднила доповідь, у якій ідеться, що уряд Лукашенка брав участь у незаконній депортації дітей з окупованих росією територій України. У ній йшлося, що 2 150 українських дітей (зокрема сиріт у віці від 6 до 15 років) відправили в так звані табори відпочинку та санаторії на території Білорусі. Дітей звезли в санаторій «Золоті піски» в Гомельській області, санаторій «Острошицьке містечко» і табір «Дубрава» в Мінській. Лукашенко особисто розпорядився про переведення дітей до Білорусі та всіляко сприяв цьому.
- У квітні путін підписав указ, який передбачає «депортацію» українців з окупованих росією територій України. Тобто українці, які живуть на окупованих територіях і вирішили зберегти українське громадянство, мають право бути там до 1 липня 2024 року. Після цього їх можуть депортувати.
- 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії путіна й дитячого омбудсмена рф Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації дітей з окупованих районів України до росії.