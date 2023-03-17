Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт путіна

Міжнародний кримінальний суд 17 березня видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової.

Про це йдеться в заяві суду.

Суд заявляє, що путін, ймовірно, несе відповідальність за воєнний злочин незаконної депортації дітей з окупованих територій України.

«Є розумні підстави вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезгадані злочини та за його нездатність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими», — заявив МКС.

Уповноважена з прав дитини Марія Олексіївна Львова-Бєлова також несе відповідальність за депортацію українських дітей. Ордери на арешт видали на підставі заяв, які подали прокурори МКС 22 лютого 2023 року.

Речниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду для рф не мають жодного значення, адже росія не є учасником Римського статуту Міжнародного кримінального суду та зобовʼязань щодо нього не має.

Офіс генпрокурора України заявив, що тепер за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду — це стосується країн, які ратифікували Римський статут. Загалом Україна зафіксувала депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей, реальна цифра може бути значно більшою. Повернути вдалось 308 дітей.