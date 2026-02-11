Європейський парламент підтримав кредит на €90 мільярдів для України

Європейський парламент схвалив рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

З цієї суми €60 мільярдів спрямують на зміцнення оборони та закупівлю військової техніки, а €30 мільярдів — на макрофінансову допомогу і підтримку бюджету через програму Ukraine Facility.

Частину оборонних закупівель планують робити в Україні, країнах ЄС і Європейської економічної зони, але за потреби ухвалюватимуть винятки для закупівель в інших державах.

Гроші надаватимуть відповідно до фінансової стратегії України, яку оцінюватиме Єврокомісія і затверджуватиме Рада ЄС. При цьому кошти виділятимуть за умови продовження демократичних реформ, боротьби з корупцією, дотримання принципів верховенства права і прав людини.

Кредит планують профінансувати коштом спільних запозичень ЄС на ринках капіталу. Витрати на обслуовування боргу покриватимуть із бюджету Євросоюзу. Україна має повернути основну суму кредиту після отримання воєнних репарацій від Росії.

У Європарламенті пакет підтримали більшістю голосів: ключову пропозицію про кредит схвалили 458 депутатів, 140 виступили проти, ще 44 утрималися. Тепер рішення має формально затвердити Рада ЄС. Очікується, що після цього перший транш зможуть виплатити на початку другого кварталу 2026 року.

Ідею такого кредиту лідери ЄС погодили на саміті в Брюсселі 18 грудня 2025 року, а Єврокомісія представила законодавчі пропозиції у січні 2026-го. Загалом €90 мільярдів мають покрити приблизно дві третини фінансових потреб України на цей період.

Чехія, Угорщина і Словаччина не приєдналися до ініціативи, тому її ухвалюють за процедурою посиленої співпраці, яка дозволяє групі країн діяти без одностайності всіх членів ЄС.