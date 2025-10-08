FT: ЄС посилює тиск на Бельгію, щоб вона дозволила використання заморожених активів Росії

Європейський Союз тисне на Бельгію, аби країна дозволила використовувати заморожених російських активів, щоб надати «репараційну позику» Україні.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Приблизно €190 мільярдів російських суверенних активів, що зберігають в Euroclear у Брюсселі, заморозили після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Багато західних країн, включно з Бельгією, довго утримувалися від використання цих коштів, оскільки побоювалися юридичних і фінансових наслідків.

Однак, за даними позиційного документа, з яким ознайомилося FT, протягом останніх тижнів позиція Європи змінилася, особливо після того, як адміністрація Трампа закликала союзників по G7 конфіскувати або інакше використовувати російські активи для фінансування оборони України. ЄС прагне домовитися про кредит на €140 мільярдів до грудня, а перші виплати заплановані на другий квартал 2026 року.

Співрозмовник видання зазначив, що бельгійський прем’єр Барт Де Вевер попросив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

«[Бельгія] три роки стверджувала, що Euroclear є бельгійською компанією, а отже, її прибутки теж. А тепер, коли вона хоче розділити ризики, вона стверджує, що Euroclear є європейською компанією», — сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС.

За словами трьох дипломатів, які беруть участь у підготовці до чергового раунду переговорів, терпіння бельгійських чиновників «вичерпується». Інші столиці наголошують, що «скрутне становище України вимагає солідарності».

Водночас Єврокомісія спробувала заспокоїти Бельгію, додавши положення про те, що позику покриють національними умовними зобовʼязаннями, якщо Росія почне виплачувати військові репарації.

«Ми вважаємо, що ризики для Бельгії в такому випадку доволі обмежені. Це не означає, що їх немає взагалі, але ці ризики, ймовірно, можна контролювати»», — заявив високопосадовець ЄС.

Бельгійський уряд у відповідь заявив, що «поточний план не є задовільним» і що умовні зобовʼязання не «вирішують питання покриття ризиків». Водночас позиція Де Вевера викликала роздратування в деяких лідерів ЄС, зокрема через доволі низький рівень військової підтримки Бельгії України, як порівняти з Данією, Швецією та Німеччиною.

Раніше Bloomberg писав, що Євросоюз пропонує варіант «репараційної позики», що формально не вважається конфіскацією: Росія зберігає право вимагати повернення коштів у майбутньому, але лише якщо погодиться компенсувати Україні збитки від війни.