Британія передала Україні зброї на £1 мільярд із доходів заморожених російських активів

Уряд Великої Британії направив £1 мільярд із доходів заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.

Про це повідомив міністр оборони Джон Гілі під час візиту до Києва, зазначено на сайті британського уряду.

Продовж останніх 50 днів Україна отримала від Британії великий пакет допомоги, який включає:

4,7 мільйона боєприпасів до стрілецької зброї;

60 тисяч артилерійських снарядів та ракет;

понад 2 500 дронів;

понад 200 систем радіоелектронної боротьби;

100 одиниць легкої зброї;

30 автомобілів;

додаткові обладнання для ППО та протидії дронам.

Перебуваючи у Києві, 3 вересня, Джон Гілі також був одним із керівників на онлайн-зустрічі «Коаліції охочих» з міністрами оборони понад 30 країн. На засіданні обговорювали подальші військові внески у багатонаціональні сили оборони, які будуть розгорнуті в Україні у разі ухвалення мирної угоди.

У 2025 році Британія витратила на військову підтримку України £4,5 мільярда. Велика Британія надала Україні кредит у розмірі £2,26 мільярда з Фонду надзвичайного прискорення доходів, який погашається надходженнями від заморожених російських активів.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Гроші передають «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.