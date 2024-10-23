Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів

Рада ЄС 23 жовтня остаточно схвалила виділення Україні кредиту в розмірі до €35 мільярдів, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Про це повідомляє угорське головування в Раді ЄС.

Рада ЄС успішно завершила письмову процедуру для прийняття пакету фінансової допомоги Україні, включаючи позику макрофінансової допомоги (МФД) на суму до €35 мільярдів.

Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який будуть погашати коштом прибутку від заморожених активів Росії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки. У червні 2024-го країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гаситимуть його коштом прибутків від російських активів.

Україна вже отримала кілька траншів допомоги коштом прибутків ЄС від заморожених російських активів. А 20 вересня голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз виділить Україні кредит на €35 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ. За день до цього, 19 вересня, вона повідомила, що Європейський Союз виділить €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.