Країни G7 домовились надати Україні $50 мільярдів кредиту за рахунок заморожених активів РФ

Країни «Великої сімки» домовились до кінця року надати Україні кредит на $50 мільярдів, гасити його будуть коштом прибутків від російських активів.

Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту G7.

Лідери G7 також підтвердили, що російські активи в їхніх країнах залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресію і не відшкодує завданих Україні збитків.

«Ми маємо намір розподіляти це фінансування через різні канали, які спрямовують кошти на військові, бюджетні та реконструкційні потреби України — у рамках наших відповідних правових систем й адміністративних вимог», — наголошується в комюніке.

Також лідери «Великої сімки» підкреслили, що Росія повинна відшкодувати всю завдану Україні шкоду — приблизно $486 мільярдів. При цьому Росія не має права вирішувати, чи буде вона платити та коли саме.

Щодо відбудови, країни G7 також зобовʼязались зміцнювати Міжвідомчу координаційну платформу донорів для України, щоб допомогти координувати розподіл коштів і забезпечити їхню відповідність потребам України.