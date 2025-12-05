Bloomberg: США закликали ЄС не використовувати російські активи на репараційний кредит для України

США лобіювали низку країн Європейського Союзу, щоб заблокувати план ЄС використати заморожені активи російського Центробанку для репараційного кредиту Україні.

Про це агентству Bloomberg повідомили джерела серед європейських дипломатів.

За їхніми словами, американські посадовці переконували держави-члени ЄС, що ці активи потрібні, щоб забезпечити мирну угоду між Києвом і Москвою, тому їх не варто використовуватися для продовження війни.

Вашингтон також пропонував використати ці активи для фінансування післявоєнних американських інвестицій.

Європейські лідери наполягають, що питання використання активів — це справа Європи, оскільки більшість заморожених коштів перебуває саме в ЄС.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять від початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія 6 грудня офіційно представила ідею репараційного кредиту, а її деталі розкрило Politico. Цей кредит має складатись зі €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, і €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Гроші планують розподілити так:

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Бельгія виступає проти цього кредиту через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя, адже заморожені активи зберігають у бельгійському Euroclear. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, підготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізувати іноземні активи.