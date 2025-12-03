Єврокомісія представила два плани фінансової підтримки України — Politico відомі деталі репараційного кредиту

Європейська комісія представила два варіанти фінансової допомоги Україні: репараційна позика за рахунок заморожених російських активів та позика за рахунок бюджету ЄС.

Про це стало відомо з сайту Єврокомісії.

Журналісти Politico отримали доступ до документа Єврокомісії, де вказані деталі, як розподілять кошти з можливої репараційної позики у €165 мільярдів: €25 мільярдів заморожених державних активів Росії, що зберігаються на рахунках приватних банків по всьому Євросоюзу, а також €140 мільярдів, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Вона є частиною ширшого фінансового пакета вартістю у €210 мільярдів.

€115 мільярдів виділять на фінансування оборонної промисловості України;

€50 мільярдів покриють бюджетні потреби України;

€45 мільярдів використають, щоб погасити кредит, який Україні у 2024 році надала G7.

Головним каменем спотикання залишається опір бельгійського уряду щодо кредиту. Бельгія хвилюється, що одна з проросійських країн ЄС, як-от Угорщина чи Словаччина, може заблокувати продовження санкцій проти Росії. У такому разі Брюсселю довелося б одразу повернути Москві гроші, які можуть позичити Україні. Уряд вимагає фінансових гарантій від країн ЄС, якщо Москва успішно поверне гроші.

В оголошенні Єврокомісії йдеться, що план репараційної позики включає гарантії для держав-членів та їхніх фінансових інституцій від можливих дій [Росії] у відповідь.

Напередодні Politico писало, що Єврокомісія запропонувала механізм, який дозволить використовувати заморожені російські кошти без ризику для Бельгії. Щоб забрати в окремих держав-членів можливість блокувати санкції, Єврокомісія пропонує змінити правила їх продовження. Комісія хоче використати статтю 122 Договору про ЄС — вона дозволяє ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю, якщо йдеться про економічну безпеку. Тоді Угорщина не зможе заблокувати продовження санкцій.