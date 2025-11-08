Euronews: Єврокомісія не змогла переконати Бельгію погодити «репараційний кредит» для України

Переговори між Європейською комісією та владою Бельгії про використання заморожених російських активів для допомоги Україні поки що не принесли результату.

Про це пише Euronews із посиланням на джерела.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Технічна зустріч між Єврокомісією та представником офісу прем’єр-міністра Барта де Вевера і міністра закордонних справ Максима Прево відбулася в п’ятницю, 7 листопада.

За словами джерел, у бельгійського уряду зростає занепокоєння через відсутність альтернативних пропозицій від Єврокомісії щодо використання заморожених російських активів для підтримки України.

Бельгійський уряд заявляє, що ризики, пов’язані з цією безпрецедентною операцією, є значними, і вимагає юридичних гарантій, що країна не нестиме відповідальності за можливі небажані наслідки. Також Бельгія побоюється російської помсти.

Держава вважає, що може опинитися втягнутою в дорогі судові процеси, якщо Росія або її союзники подадуть позови щодо активів після завершення війни.

Одне з джерел у ЄС заявило, що угоду з Бельгією все ще очікують, але визнало, що часу залишилося мало — до того, як лідери зберуться у Брюсселі в грудні на останній саміт Європейської Ради цього року.

Що за «репараційний кредит»

Про можливість надати Україні кредит на €140 мільярдів коштом заморожених російських активів говорять з початку жовтня. Тоді лідери ЄС не змогли домовитись про кредит — проти виступала Бельгія, а Франція і Люксембург непокоїлися через правові наслідки.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит коштом державних активів РФ, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після війни, вона втратить права на ці активи.

Бельгія виступала проти через занепокоєння, що Росія подасть позов проти неї, якщо план втілять у життя. Бельгійський премʼєр Барт де Вевер просив інші 26 країн ЄС гарантувати покриття юридичних і фінансових ризиків.

Politico 21 жовтня писало, що посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України. Однак на засіданні 23 жовтня лідери ЄС не погодили виділення кредиту і відклали це питання до грудня.

Тим часом Росія, за даними Bloomberg, приготувала відповідь Заходу на можливу «репараційну позику» Україні — буде націоналізовувати іноземні активи.