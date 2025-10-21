Politico: Посли країн ЄС попередньо погодили план надання «репараційного кредиту» для України

Посли ЄС неофіційно погодили проєкт висновків засідання Європейської ради, яка на засіданні 23 жовтня розгляне питання використання заморожених російських активів для надання так званого репараційного кредиту для України.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У документі міститься заклик до Єврокомісії висунути пропозицію, що має бути «підкріплена належною європейською солідарністю і розподілом ризиків».

Цей текст є «політичним зеленим світлом» для ЄК, щоб вона після засідання в четвер представила офіційну пропозицію, повідомив бельгійський дипломат.

«Я не дуже хвилююся, що Бельгія створюватиме проблеми на засіданні Європейської ради», — погодився дипломат з іншої країни ЄС.

Бельгія займала обережну позицію, оскільки на її території розташований Euroclear — фінансова установа, що зберігає заморожені активи, тож вона побоюється, що суд може змусити її відшкодувати ці кошти. Проте бельгійський дипломат повідомив Politico, що країна не виступатиме проти заклику в четвер, аби ЄК представила пропозицію.

Утім, навіть якщо Єврокомісія отримає зелене світло, її юридична пропозиція ще має пройти кілька тижнів складних переговорів з урядами держав-членів ЄС.

Європейська комісія вперше висунула ідею про «репараційний кредит» у вересні, але чекала на чітке схвалення від глав держав та урядів ЄС, перш ніж перейти до конкретного проєкту. Очікується, що це схвалення буде надано під час щоквартального засідання Європейської ради у Брюсселі в четвер, 23 жовтня.

Якщо пропозицію ухвалять, вона може вивільнити до €140 мільярдів для підтримки українських військових зусиль на найближчі два-три роки, використовуючи заморожені російські державні активи.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.