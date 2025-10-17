FT: ЄС пропонує спрямувати частину репараційної позики з активів РФ на закупівлю зброї США для України

Європейський Союз розглядає можливість використати частину «репараційного кредиту» в розмірі €140 мільярдів, забезпеченого замороженими активами Росії, для закупівлі американської зброї для України.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на пропозицію, яку посли ЄС обговорили 17 жовтня.

За даними документа, кошти планують спрямувати з активів російського Центрального банку, що були заблоковані в бельгійському депозитарії Euroclear після початку повномасштабного вторгнення РФ. Більша частина позики, за документом Єврокомісії, буде використана для закупівлі озброєнь, а також для підтримки оборонної промисловості України та країн ЄС.

Хоча на вимогу Франції пріоритет надаватимуть європейській зброї, у документі зазначено, що можлива співпраця з міжнародними партнерами — зокрема зі США, якщо вони «зобовʼяжуться надати Україні суттєву додаткову підтримку».

Ініціатива зʼявилася на тлі дипломатичної напруги після рішення президента США Дональда Трампа зустрітися з Володимиром Путіним в Угорщині. За словами європейських дипломатів, запропонована схема має зберегти підтримку США, оскільки Трамп раніше погодився постачати більше американської зброї Україні лише за умови, що витрати покриють європейські союзники.

У Єврокомісії також закликали країни «Великої сімки» та інших партнерів приєднатися до ініціативи, зокрема повторити механізм «репараційного кредиту» шляхом мобілізації російських активів, заморожених у їхніх юрисдикціях. Велика Британія і Канада вже заявили про готовність зробити це.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 мільярдів заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував мільярд фунтів із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.