FT: Лідери ЄС не домовились про кредит Україні на €140 млрд коштом заморожених російських активів

Лідери ЄС на саміті 1 жовтня в Копенгагені не змогли досягти прогресу щодо кредиту Україні на €140 млрд коштом заморожених російських активів. Бельгія відмовилася зняти своє заперечення, а Франція та Люксембург занепокоєні щодо правових наслідків.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

Єврокомісія запропонувала надати Україні кредит у грошовому еквіваленті заморожених російських активів, що зберігаються в Euroclear — бельгійській фінансовій установі. За планом, якщо Росія відмовиться виплачувати репарації Україні після своєї війни проти країни, вона втратить права на ці активи.

Під час короткого обговорення пропозиції вчора різні лідери ЄС зазначили, що готові погодитися із загальним принципом, однак комісія повинна детальніше вивчити правові та фінансові наслідки, повідомили FT три посадовці, обізнані з перебігом зустрічі.

Це призупинило процес, тож дуже малоймовірно, що Єврокомісія представить офіційну юридичну пропозицію лідерам ЄС на їхній наступній зустрічі в Брюсселі через три тижні, враховуючи масштаб технічної роботи, яку потрібно виконати.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер тепер вимагає, щоб ЄС «взаємно розподілив» ризик розміщення заморожених активів у бельгійському Euroclear та надав більше правового захисту на випадок, якщо Москва подасть позов проти країни. Де Вевер висловився проти пропозиції з кредитом Україні на закритому засіданні, але не спілкувався з журналістами ні до, ні після.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

У жовтні 2024 року Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 про передачу Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

За кілька днів після рішення Ради ЄС країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії. Внесок США — $20 мільярдів.

Єврокомісія 29 серпня почала розробляти механізм, за яким зможе перевести майже €200 млрд заморожених активів РФ. ЄС розглядає можливість того, щоб перевести активи у «спеціальний цільовий холдинг», який підтримають країни G7. €18 мільярдів від ЄС повністю виплатять вже до кінця року — саме тому знову шукають нове рішення стосовно заморожених російських активів.

Уряд Великої Британії 4 вересня спрямував £1 мільярд із доходів від заморожених російських активів на закупівлю військової допомоги для України.