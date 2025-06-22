Обміни з РФ, нові генпрокурор і командувач Сухопутних військ, удар США по Ірану. Головні події тижня

Цього тижня Україна повернула з російського полону військових, а також понад тисячу тіл загиблих українців. Президент Володимир Зеленський призначив нового генпрокурора та командувача Сухопутних військ, а Верховна Рада ухвалила закон про множинне громадянство. У конфлікт на Близькому Сході втрутилися США і вдарили по ядерних обʼєктах Ірану, що загострило конфлікт у регіоні. «Бабель» зібрав головні події тижня в Україні та світі і розповідає про них вам. «Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати Обміни з РФ Протягом тижня, 19 та 20 червня, відбулися чергові обміни полоненими — більшість звільнених українських військових були в російському в полоні з 2022 року. У багатьох — значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби і проблеми з травленням. 1 10

















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Telegram / Zelenskiy / Official В Україну 16 червня повернули ще 1 245 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей закінчили. Загалом у межах останніх обмінів Україна отримала 6 057 тіл полеглих. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Кремль повертає тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій передали ще й тіла окупантів. Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла.

До того ж цього тижня в Україні створили угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ, яке об’єднує всі військові частини СБС і «Лінії дронів». Це допоможе узгодити підходи, налагодити спільну роботу і ефективніше використовувати безпілотні системи в бою. Командиром угруповання є командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. Множинне громадянство в Україні Верховна Рада України 18 червня в другому читанні ухвалила законопроєкт № 11469 про множинне громадянство. Тепер українці зможуть офіційно мати громадянство іншої країни, не втрачаючи українського, якщо ця інша країна входить до спеціального переліку, який затвердить Кабінет міністрів. Детально про це тут. Масовані атаки РФ Росія масовано атакувала столицю та інші регіони України дронами й ракетами вночі та вранці 17 червня. В Соломʼянському районі Києві російський удар зруйнував підʼїзд у 9-поверхівці. 1 3



Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Мовенко Сергій / Telegram На цьому місці з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення. В Одесі від російських ударів того дня загинули дві жінки. А 22 червня РФ вдарила по навчальному полігону. Загинули 3 людини, ще 14 поранено. РФ використала ракету «Іскандер-М», це попередня інформація. За кілька хвилин до удару майже весь особовий склад був розосереджений і перебував в укриттях. Проте деякі військовослужбовці знехтували заходами безпеки. Більшість з них якраз виявилися постраждалими. Звільнені політвʼязні У Білорусі 21 червня звільнили опозиційного блогера Сергія Тихановського, а також 13 інших політичних вʼязнів.На волі, зокрема, ексвикладачка Наталя Дуліна, активіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст білоруської служби «Радіо Свобода» Ігор Карней. За даними журналістів, звільнення громадян відбулося завдяки візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа — Кіта Келлога. У РФ 22 червня звільнили українського журналіста Владислава Єсипенка — його утримували з 2021 року. У лютому 2022 року російський окупаційний суд у Криму засудив його до шести років увʼязнення. Владислав Єсипенко після звільнення з російського в'язниці 22 червня. «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода» Конфлікт Bihus.Info та Олексія Гончаренка Народний депутат Олексій Гончаренко 18 червня заявив, що журналіст-розслідувач Денис Бігус є гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України, і показав відповідну угоду та розписку. Нардеп назвав журналіста «каналом зливу» і «стукачем, який покірно виконує відповідні доручення». Журналіст Денис Бігус 19 червня підтвердив, що він справді є гласним позаштатним працівником СБУ оперативного підрозділу Департаменту військової контррозвідки СБУ. І наголосив, що саме дані про департамент Гончаренко замалював маркером на оприлюднених фотографіях. «Мабуть, з цими словами у країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, всі додані ним помиї звучали б якось не так вражаюче. Давайте я конкретизую: я пишаюся тим, що можу — нехай і трохи — допомогти ДВК СБУ у війні. Це, зокрема, означає для мене, що я не дарма провів два роки на лінії фронту і таки чомусь навчився», — каже журналіст. США вдарили по ядерних обʼєктах Ірану У ніч проти 22 червня США атакували три ядерних обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Проте пізніше в Пентагоні розповіли, що всі три обʼєкти зазнали «надзвичайно серйозних пошкоджень і руйнувань», проте точну оцінку збитків давати зарано. Детально про операцію тут. NBC News писало, що США готуються до можливого удару Ірану у відповідь у найближчі 48 годин. Після удару США Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.