МВС: Росія передала тіла своїх військових разом із загиблими українцями під час останніх репатріацій

Росія повертає Україні тіла загиблих у вкрай понівеченому стані, а під час останніх репатріацій передала ще й тіла окупантів.

Про це розповів очільник МВС Ігор Клименко.

«Цей процес і так складний та тривалий. А Росія ще й навмисно ускладнює нам процес ідентифікації. Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл — у різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації», — каже він.

До того ж, під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових — змішані з тілами українців.

«Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифікуємо», — додав міністр.