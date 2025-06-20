Палата представників Нідерландів визнала депортацію кримськотатарського народу геноцидом

Палата представників Нідерландів ухвалила резолюцію, якою масову депортацію кримських татар радянським режимом у 1944 році визнали геноцидом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформацію також виклали на сайті нідерландського парламенту.

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«Це потужний жест солідарності з кримськотатарським народом, який і досі зазнає переслідувань під час тимчасової окупації українського Кримського півострова Росією», — написав голова українського МЗС.

Відомо, що депортацію кримських татар станом на червень 2025 року визнали геноцидом парламенти України, Латвії, Литви, Канади, Польщі, Естонії та Чехії.

Депортація кримських татар

11 травня 1944 року Йосип Сталін особисто підписав постанову Державного комітету оборони про організацію депортації кримських татар. Операція з примусового виселення під контролем органів НКВС розпочалася рано-вранці 18 травня. Під депортацію потрапили всі — діти, жінки, люди похилого віку і люди з інвалідністю. Татар вантажними автомобілями відвозили до залізничних станцій. Звідти їх одразу або через два-три дні відправляли у віддалені райони Середньої Азії, Уралу та Сибіру.

Основна фраза операції з депортації завершилася ввечері 20 травня. З Криму на схід відправили майже 70 ешелонів. За кілька тижнів, проведених у дорозі, померли майже вісім тисяч людей, переважно старі та діти. Кримських татар, які залишилися у Криму, виселили під час депортації з півострова вірмен, греків і болгар наприкінці червня того ж року. Двісті тисяч людей — це приблизна кількість депортованих кримських татар, за неофіційними даними їх було вдвічі більше.

Після депортації кримських татар на півострів за наказом Сталіна відправили переселенців, насамперед з російської глибинки — Курської, Воронезької та Бєлгородської областей, Поволжя і північних регіонів.

Кримським татарам забороняли повертатися на півострів до 1989 року. Депортацію кримських татар визнали геноцидом Україна, Латвія, Литва та Канада. А от Росія як правонаступниця СРСР не провела жодного розслідування цього злочину і не виплатила жодних компенсацій.