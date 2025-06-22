Зеленський увів санкції проти нардепа Дмитрука та кінопродюсера Ряшина

Президент Володимир Зеленський ввів нові санкції проти людей і компаній, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму.
Про це він заявив у Telegram, відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
За словами Зеленського, під обмеження також потрапили ті, хто «допомагає виправдовувати агресію, вважає нормою заробляти гроші в окупації, сплачує податки окупанту».
«І це сьогодні тільки початок більшої роботи щодо санкцій проти подібних осіб. Маємо інформацію від спеціальних служб — реагуватимемо принципово. Незабаром будуть наступні санкційні рішення», — зазначив президент.
Під санкції потрапили 13 людей. Серед них — нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, а також український продюсер та президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин.
Під обмеження потрапили вісім компаній, шість з них зареєстровані на Кіпрі, ще дві — в РФ. Йдеться зокрема про:
- Arricano Real Estate Ltd;
- U.A. Terra Property Management Limited;
- Museo Holdings Limited;
- Sunloop Co Limited;
- Praxifin Holdings Limited;
- Twible Holdings Limited;
- ТОВ «Зелене місто»;
- ТОВ «Південна галерея».