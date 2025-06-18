МВС: Для ідентифікації тіл загиблих українців, переданих Росією, знадобиться понад рік

Україні знадобиться понад рік, щоб ідентифікувати тіла загиблих українських громадян, які передала Росія.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

За його словами, у межах останніх обмінів вдалося повернути 6 060 тіл загиблих на війні громадян, зокрема оборонців. Водночас Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв про 6 057 тіл полеглих. Репатріаційну частину Стамбульських домовленостей завершили 16 червня.

«Кожен пакет, який ми отримуємо, може містити не тільки одне тіло, а багато решток тіл, однієї, двох або трьох осіб. Під час проведення експертизи ми почали виявляти [фрагменти] тіла однієї людини в кількох пакунках або в різних репатріаціях. Ворог намагається зробити все, щоб ускладнити нам роботу і затягнути час», — розповів Ігор Клименко.

Він додав, що фахівці судово-медичної експертизи, слідчі та інші служби працюють у три зміни, щоб ідентифікувати загиблих українців якнайшвидше. Кінцевий етап цієї роботи — виділити профіль ДНК людини.

«[На опрацювання] шести тисяч [тіл], на найбільш скромну попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13—14 місяців. Це мінімальний термін, який нам знадобиться для повної ідентифікації», — сказав голова МВС.