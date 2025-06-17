Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. Обмеження торкнулися танкерів та енергетичних компаній

Велика Британія 17 червня ввела нові санкції проти РФ. До санкційного списку потрапили люди та компанії, які причетні або були причетні до дестабілізації, підриву чи загроз територіальній цілісності, суверенітету або незалежності України.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Цього разу під обмеження потрапили 4 людини, 6 організацій і 20 суден, які, зокрема, перевозять нафту або нафтопродукти російського походження з Росії до третьої країни.



Ось повний список людей та компаній, які потрапили під обмеження:

Олег Ткач та Володимир Приступа — керували компаніями, які постачали до Росії заборонену британцями електроніку;

Головне управління глибоководних досліджень Міноборони РФ — структура, пов’язана з урядом Росії, отримує з цього вигоду і підтримує війну;

Юрій Карасєв — контролює компанії у фінансовому секторі РФ, які важливі для російського уряду: ТОВ «Металург» та РНКО «Банківська зона». Ці підприємства також потрапили до санкційного списку;

Ігор Карасьов — пов’язаний з Юрієм Карасєвим і тими ж компаніями. Також підтримує режим Путіна через фінансовий сектор;

АТ «Атлас» — компанія з видобувного сектора;

Rosneft Marine (UK) Limited — дочірня компанія російської «Роснафти», яка бере участь у діяльності енергетичного сектора;

ТОВ «Оріон Стар Груп» та ТОВ «Валегро» — компанії, що працюють у російській енергетиці.

З 2022 року Велика Британія вже запровадила санкції проти 2 300 російських фізичних, юридичних осіб та суден.