Журналіст Денис Бігус відповів на закиди нардепа Гончаренка про співпрацю з СБУ

Журналіст Денис Бігус 19 червня підтвердив, що він справді є гласним позаштатним працівником СБУ оперативного підрозділу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

За день до цього, 18 червня, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що журналіст-розслідувач Денис Бігус є гласним позаштатним співробітником оперативного підрозділу Служби безпеки України, і показав відповідну угоду та розписку. Нардеп назвав журналіста «каналом зливу» і «стукачем, який покірно виконує відповідні доручення».

Сам Денис Бігус у відео 19 червня наголосив, що Департамент військової контррозвідки СБУ, гласним позаштатним працівником якого він є, Гончаренко замалював маркером на оприлюднених фотографіях.

«Мабуть, з цими словами у країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, всі додані ним помиї звучали б якось не так вражаюче. Давайте я конкретизую: я пишаюся тим, що можу — нехай і трохи — допомогти ДВК СБУ у війні. Це, зокрема, означає для мене, що я не дарма провів два роки на лінії фронту і таки чомусь навчився», — каже журналіст.

Гончаренко також заявляв, що саме завдяки посаді в СБУ Бігус «спокійно повернувся до Києва, знімає свої програми, катається на мотоциклі — поки інші сидять в окопах».

Журналіст пояснив, що воював у складі Патрульної поліції, куди офіційно вступив наприкінці березня 2022 року. Зокрема, під час служби він працював оператором БпЛА на Херсонському напрямку, корегував артилерію та діяв в інтересах чотирьох бригад. Також вів розвідку для підрозділів ДВКР СБУ та ГУР. За його словами, у той період він переважно «з бригадами щось палив». Сам Бігус назвав себе «вельми результативним».

Після взяття Херсону Бігус працював на Донецькому напрямку. У червні 2023 року його перевели на Запорізький напрямок, де він працював в інтересах артилерії старшого начальника — переважно по РЕБах і ППО.

У листопаді 2023 року Бігус звільнився, оскільки служба у складі Патрульної поліції дозволяє це зробити. Бігус зазначив, що тоді ж став на облік у ТЦК. За його словами, бронювання від мобілізації він не має і не отримує грошей з держбюджету за посаду гласного позаштатного працівника підрозділу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

«Коли хтось із СБУ робить х*рню — редакція про це знімала, знімає і буде знімати. А коли СБУ воює війну — я їй допомагав, допомагаю і буду допомагати всім, чим зможу», — так журналіст відповів на закиди Гончаренка про «підозрілий збіг», коли в січні 2024 року за командою Bihus.Info стежила СБУ, а у травні Денис Бігус став гласним позаштатним співробітником служби.

Конфлікт Bihus.Info та Олексія Гончаренка

12 травня Bihus.Info опублікували сюжет про Гончаренка, у якому звинуватили депутата в «хайпожерстві», а також у «гречкосійстві», маючи на увазі відкриття «Гончаренко-центрів».

Журналісти також навели інформацію від руху «ЧЕСНО», що одним з донорів цих центрів є підприємець Олег Бахматюк, якому у 2022 повідомили про підозру в хабарництві.

Після цього Гончаренко звернувся до редакції розслідувального проєкту Bihus.Info з проханням надати інформацію про його фінансування. У відповідь засновник проєкту Денис Бігус зазначив, що такий запит можна трактувати як тиск на медіа.

Згодом Гончаренко написав листа директору платформи психологічної підтримки «Розмова» — реклама платформи була у відео журналістів, де фігурував нардеп. У листі він запитував, чи погоджували вони вихід такого відео та чи поділяє платформа думку журналістів про Гончаренка.

Журналісти Bihus.Info звернулися до комітету Верховної Ради з питань свободи слова, а також до комітету Верховної Ради з етики через заяви народного депутата Олексія Гончаренка.