Австралія вперше ввела санкції проти російського тіньового флоту

Австралія вперше ввела санкції проти 60 суден тіньового флоту Росії.
Про це повідомляє Офіс міністра закордонних справ Австралії.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія ввела понад 1 400 санкцій проти країни-агресорки. Але ці стали першими, спрямованими проти суден, завдяки яким Росія обходить санкції на торгівлю нафтою та іншими товарами.
В Офісі міністерки закордонних справ Пенні Вонг зазначили, що ці санкції ввели «пліч-о-пліч» із санкціями партнерів, таких як Канада, Велика Британія та Європейський Союз. Спільно ці міри допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти.
- У травні Європейський Союз ввів найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. До переліку суден, яким забороняють доступ до портів і послуг, додали ще 189. Тепер загальна кількість підсанкційних суден становить 342. Вони транспортують російську нафту і допомагають Росії обходити чинні санкції. ЄС ввів санкції також проти компаній, що допомагають перевозити російську нафту тіньовим флотом, зокрема проти судноплавних фірм з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, а також одного великого страховика з РФ. Це передбачає заморожування активів і заборону на фінансування.
- 17 червня прем’єр-міністр Канади Марк Карні на саміті G7 оголосив про нові санкції на понад 200 суден із тіньового флоту та більш ніж 40 організацій у Росії та за її межами, які намагаються працювати на обхід санкцій.