Австралія вперше ввела санкції проти російського тіньового флоту

Австралія вперше ввела санкції проти 60 суден тіньового флоту Росії.

Про це повідомляє Офіс міністра закордонних справ Австралії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Австралія ввела понад 1 400 санкцій проти країни-агресорки. Але ці стали першими, спрямованими проти суден, завдяки яким Росія обходить санкції на торгівлю нафтою та іншими товарами.

В Офісі міністерки закордонних справ Пенні Вонг зазначили, що ці санкції ввели «пліч-о-пліч» із санкціями партнерів, таких як Канада, Велика Британія та Європейський Союз. Спільно ці міри допомагають позбавити російську військову економіку доходів від нафти.