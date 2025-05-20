Тіньовий флот, прибутки від нафти та військові технології. У ЄС опублікували перелік нових санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу погодила 17-й пакет санкцій проти Росії, який перекриває їй доступ до військових технологій, зменшує доходи від енергоносіїв і бʼє по тіньовому флоту нафтових танкерів.

Про це йдеться у пресрелізі.

Тіньовий флот

Новий пакет називають найбільшим за всю історію. Він спрямований переважно проти тіньового флоту РФ. До переліку суден, яким забороняють доступ до портів і послуг, додали ще 189. Тепер загальна кількість підсанкційних суден становить 342. Вони транспортують російську нафту і допомагають Росії обходити чинні санкції.

ЄС ввів санкції також проти компаній, що допомагають перевозити російську нафту тіньовим флотом, зокрема проти судноплавних фірм з ОАЕ, Туреччини та Гонконгу, а також одного великого страховика з РФ. Це передбачає заморожування активів і заборону на фінансування.

Завдяки санкціям і обмеженню цін російську на нафту доходи Росії вже скоротилися на €38 мільярдів, а в березні 2025 року були на понад 13,7% меншими, ніж рік тому.

Військово-промисловий сектор і нафта

Євросоюз також запроваджує санкції проти великої російської нафтової компанії «Сургутнафтогаз» і понад 45 інших російських компаній та підприємців, які постачають для ЗС РФ безпілотники, зброю, боєприпаси, військову техніку, критично важливі компоненти тощо.

ЄС розширив санкції проти організацій, які допомагають російській армії, зокрема проти постачальників верстатів і деталей для безпілотників з Росії, Китаю, Білорусі, Ізраїлю та інших країн. Також до санкційного списку додали 31 компанію, що допомагала обходити обмеження, із Сербії, Туреччини, ОАЕ, Вʼєтнаму та Узбекистану. Обмеження стосуються товарів подвійного призначення, запчастин і матеріалів, які можуть використовувати у військовій сфері.

Окуповані території

Новий пакет санкцій поширили також на 75 людей та організацій, які причетні до розграбування культурної спадщини у Криму та незаконного використання сільськогосподарського виробництва України.

Загалом під санкціями ЄС вже понад 2 400 людей і компаній. Їм заморожують активи, забороняють фінансові операції, а також в’їзд до країн ЄС.