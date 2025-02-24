Тіньовий флот і пропагандисти. Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти Росії й Білорусі

Рада Європейського Союзу схвалила 16-й пакет санкцій проти Росії і Білорусі. Нові обмеження стосуються російського тіньового флоту, її нафтових танкерів, банків, пропагандистів, компаній у секторах технологій, оборони, фінансів, торгівлі.

Про це повідомили в пресслужбі Ради ЄС.

Санкції ввели, зокрема, проти 48 людей і 35 організацій, відповідальних за дії, що загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Також Рада ЄС встановила два нових критерії, які дозволять ЄС вводити санкції проти людей чи компаній, які володіють або керують суднами тіньового флоту Путіна, і тих, які підтримують російський ВПК або отримують вигоду від нього.

Тіньовий флот

До переліку суден, на які поширюється заборона на доступ до портів і надання широкого спектру послуг, додали ще одне судно. Тепер їх у списку 153.

Банки

ЄС вперше вводить заборону на операції з кредитними або фінансовими установами, заснованими за межами Росії, але які використовують «Систему передачі фінансових повідомлень» (SPFS) Центрального банку Росії.

Також Рада ЄС поширила заборону на надання спеціалізованих послуг з обміну фінансовими повідомленнями на 13 регіональних банків, які вважаються важливими для російської фінансової та банківської систем.

Торгівля

Рада ЄС додала 53 нових суб’єкти до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Вони потрапили під жорсткі експортні обмеження стосовно товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки.

Третина компаній — російські, а інші розташовані в Китаї, Гонконзі, Індії, Казахстані, Сінгапурі, Туреччині, ОАЕ, Узбекистані. Усі вони брали участь в обході санкцій і закупляли для РФ те, що треба для безпілотників, ракет.

ЄС запровадив і подальші обмеження на експорт товарів, які збільшують російський промисловий потенціал (хімікати, деякі пластмаси та гума) та їхній транзит через Росію, а також санкції на імпорт первинного алюмінію.

Пропаганда

Рада ЄС призупинила дію ліцензій ЄС на мовлення восьми російських медіа, які контролюються з Кремля. Йдеться про EADaily / Eurasia Daily, Fondsk, Lenta, NewsFront, RuBaltic, SouthFront, Strategic Culture Foundation, «Красная звезда» / «ТВ Звезда».

Транзакції

ЄС забороняє будь-які транзакції з переліченими портами, шлюзами та аеропортами в Росії, які використовуються для передачі БпЛА, ракет і пов’язаних технологій і компонентів до Росії, або для обходу ліміту цін на нафту.

Транспорт

Рада ЄС розширила заборону на польоти для зазначених авіакомпаній, які виконують внутрішні рейси в Росії або експортують літаки, авіаційні товари й технології російським перевізникам і підконтрольним їм компаніям.

Євросоюз посилює заборону на перевезення вантажів автотранспортом територією ЄС, зокрема транзитом, для операторів ЄС, де часткою 25% або більше володіють російські громадяни чи компанії.

Енергія

Новий пакет накладає додаткові обмеження на експорт товарів і технологій, зокрема програмного забезпечення, пов’язаного з розвідкою нафти і газу, і поширює заборону на надання товарів, технологій і послуг, які можуть допомогти завершити проєкти з видобутку сирої нафти в Росії.

Єврорада також забороняє тимчасове зберігання російської сирої нафти та нафтопродуктів на території ЄС.

Білорусь

Нові обмеження віддзеркалюють пов’язані з торгівлею санкції, узгоджені проти Російської Федерації, а також обмеження на продаж і надання послуг і програмного забезпечення, депозитів і гаманців для криптоактивів тощо.