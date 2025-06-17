Єврокомісія пропонує повністю зупинити імпорт газу та нафти з РФ до кінця 2027 року. Як це працюватиме

Європейська комісія 17 червня офіційно представила законодавчу пропозицію, щоб припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року.

Про це йдеться на сайті ЄК.

Пропозиція передбачає поетапне припинення імпорту трубопровідного газу та зрідженого природного газу (СПГ), що походять із Росії або експортуються безпосередньо чи опосередковано з РФ.

Країни-члени будуть зобов’язані подати плани диверсифікації з чіткими кроками та термінами для поступового припинення імпорту російських енергоносіїв.

Згідно з запропонованим графіком:

нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року;

імпорт за чинними короткостроковими контрактами має припинитися до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що подається трубопроводами до країн без виходу до моря і покривається довгостроковими контрактами — його дозволено імпортувати до кінця 2027 року;

усі імпорти за довгостроковими контрактами припиняться до кінця 2027 року.

Також будуть заборонені довгострокові контракти на використання СПГ-терміналів клієнтами з РФ або підконтрольними російським компаніям, щоб звільнити потужності для альтернативних постачальників та підвищити стійкість ринку.

Цю пропозицію ще мають підтримати Європарламент і Рада ЄС.