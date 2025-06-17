Bloomberg: Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти РФ

Обговорення між лідерами країн G7 за вечерею майже не вплинуло на позицію президента США Дональда Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США великих грошей, і повторив ці аргументи під час вечері.

Разом з тим очікується, що у заяві прем’єр-міністра Канади Марка Карні за підсумками саміту буде підкреслено підтримку мирних ініціатив під проводом США та зазначено, що Україна продемонструвала готовність до припинення вогню, а Росія — ні. Такж очікується, що в заяві наголосять на потребі продовжувати тиск на Москву через санкції.

На саміті G7, що проходив з 15 по 17 червня в Канаді, президент України Володимир Зеленський планував особисто зустрітися з Дональдом Трампом. Однак зустріч не відбулась — президент США достроково залишив саміт у ніч на 17 червня та, повернувшись до Вашингтона, скликав нараду з командою з питань національної безпеки у зв’язку із ситуацією на Близькому Сході.