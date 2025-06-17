Трамп достроково залишить саміт G7. Зустріч із Зеленським — під питанням

Президент США Дональд Трамп достроково поїде з саміту G7 у Канаді через ескалацію на Близькому Сході. Запланована зустріч із президентом Володимиром Зеленським тепер під питанням.

Про достроковий відʼзд Трампа повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

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«Багато чого вдалося досягнути, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав», — написала Левітт.

Саміт G7 мав тривати до 17 червня, тобто Трамп мав залишити його тільки тоді. Саме другий день саміту буде зосереджений на підтримці України, зазначає Bloomberg. Очікувалося, що в цей день Трамп зустрінеться із Зеленським і президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. У перший день саміту президент США провів зустрічі із лідерами Британії, Японії та Канади.

Попри це, CNN із посиланням на джерела пише, що Трамп не підпише спільну заяву G7 із закликом до деескалації між Ізраїлем та Іраном. Проєкт заяви містить формулювання про те, що Ізраїль має право на самозахист, а Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми. А 16 червня під удар потрапив державний мовник IRIB.