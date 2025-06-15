В Ізраїлі після нічних ударів Ірану є загиблі, понад 200 людей поранені. Що відомо

Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані. За даними Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), під ударом також опинилися обʼєкти ядерної програми Ірану. Напередодні під ударом опинилося нафтосховище та паливний бак поблизу Тегеранe — там спалахнула велика пожежа, але ситуація «під контролем», повідомляє іранське державне агентство IRNA.

Ізраїльська ППО перехоплює іранські ракети над Тель-Авівом уночі 15 червня. Пошкоджені будівлі після удару іранської ракети в Бат-Ямі, Ізраїль. Рятувальники розбирають завали багатоповерхівки у Бат-Ямі.

Під ударом опинилися ізраїльські міста Тель-Авів, Хайфа, Тамра, Реховот і Бат-Ям, де влучили в багатоповерхівку. Вік загиблих коливається від 10 до 80 років, пише CNN. У Бат-Ямі близько 20 людей вважають зниклими безвісти.

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У ніч на 15 червня Ізраїль та Іран знову атакували одне одного. Кількість загиблих в Ізраїлі зросла до 10, понад 200 людей постраждали.

Інформації про жертв внаслідок нічних ударів поки що немає. Але Іран раніше заявляв, що щонайменше 78 людей загинули внаслідок ізраїльських ударів за останні дні.

Очікують, що операція Ізраїлю проти Ірану триватиме «тижні, а не дні», кажуть CNN американські та ізраїльські посадовці. У кулуарах США нібито підтримали це. Посадовець Білого дому заявив, що адміністрація президента США знала про плани Ізраїлю та непублічно їх підтримувала.

Президент США Дональд Трамп наголосив, що США не мали жодного стосунку до сьогоднішнього нападу на Іран. Однак якщо Тегеран спробує будь-яким чином напасти на США — на нього «обрушиться вся військова міць Америки на такому рівні, якого раніше не бачили».

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. В Ізраїлі повідомляють про трьох загиблих. Відомо, що іранська ракета влучила поблизу будинку в Рішон-ле-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва. Ще понад 40 людей поранені, звітував посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. За даними Fox News, уразили, зокрема, штаб-квартиру ЦАХАЛ — «Кір’ят».

Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.