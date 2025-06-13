Джерела в Ізраїлі розкрили деталі операції в Ірані: Моссад створив там базу вибухових дронів

Ізраїльське джерело у сфері безпеки розкрило деталі операції, яку Ізраїль здійснив проти Ірану вночі 13 червня. За даними співрозмовника, масований удар готували роками, до нього причетні ЦАХАЛ, «Моссад» і оборонна промисловість країни.
Про це повідомляє ізраїльське медіа Ynet.
Центральним елементом операції стало тісне співробітництво «Моссаду» з армією у підготовці розвідувальних досьє. Це дозволило точково ліквідувати високопосадовців оборонного відомства Тегерану і провідних ядерних учених.
Паралельно запустили таємну кампанію, в межах якої завдали шкоди стратегічній ракетній програмі Ірану та його системам ППО. Кампанія складалася з декількох частин:
- Командос «Моссаду» заздалегідь розмістили в центрі Ірану системи озброєння біля позицій ППО. Після початку атаки ці системи активували — вони уразили цілі одночасно.
- Разом з тим діяли мобільні ударні системи, приховано ввезені в Іран. За допомогою передових технологій вони повністю нейтралізували місцеву протиповітряну оборону.
- Ще до атаки агенти «Моссаду» створили секретну базу безпілотників поблизу Тегерану. Ці дрони запустили вночі в напрямку ракетних установок військової бази «Еспеджабад».
Співрозмовник медіа вважає, що операція вимагала «новаторського мислення, сміливого планування і точного застосування передових технологій», адже спецпідрозділи діяли «в самому серці» Ірану та змогли уникнути уваги місцевих спецслужб.
Розвідка Ізраїлю готувала список цілей майже рік: перелік включав ядерні обʼєкти, ракетні заводи та керівників іранської оборони. Більшість з них ліквідували за лічені хвилини близько 03:00 за ізраїльським часом, пише Ynet.
Дехто з посадовців переховувався в бункерах через витоки інформації про можливі удари. Однак Ізраїль знав їхнє розташування. Інших атакували в їхніх помешканнях чи інших місцях перебування. Усі атаки, імовірно, здійснені з повітря: винищувачами, дронами тощо.
На цьому етапі вирішили не атакувати найвищих керівників у Тегерані чи аятол. Однак Ізраїль готується до нових ударів, зокрема проти проіранських міліцій у Сирії та Іраку, якщо ті долучаться до протистояння.
- Армія оборони Ізраїлю стверджує, що вдалося ліквідувати начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері, командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі та командувача Хатем аль-Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.
- Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі у переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.