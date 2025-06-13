Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію трьох найвищих військових командирів Ірану

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в ніч на 13 червня ліквідувала трьох найвищих іранських військових командирів. У цю ніч понад 200 ізраїльських винищувачів атакували сотню цілей в Ірані.

Про це пише пресслужба ЦАХАЛ.

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Ось кого ліквідували ізраїльські військові:

начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері;

командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі;

командувача Хатем аль-Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтверджував загибель кількох іранських командирів і вчених.

Уночі 13 червня Армія оборони Ізраїлю здійснила удари по десятках військових цілей, включаючи ядерні обʼєкти в різних районах Ірану. Мішенню були головний збагачувальний об’єкт у Натансі, ядерні вчені та програма балістичних ракет Тегерану.

Комплекс у Натансі, що за 250 км на південь від столиці, є найбільшим уранозбагачувальним об’єктом Ірану та центром його передової ядерної програми. Аналітики кажуть, що саме тут розробляють і збирають центрифуги для збагачення урану — ключової технології для перетворення його на ядерне паливо.