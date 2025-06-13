Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію трьох найвищих військових командирів Ірану

Армія оборони Ізраїлю стверджує, що в ніч на 13 червня ліквідувала трьох найвищих іранських військових командирів. У цю ніч понад 200 ізраїльських винищувачів атакували сотню цілей в Ірані.
Про це пише пресслужба ЦАХАЛ.
Ось кого ліквідували ізраїльські військові:
- начальника штабу Збройних сил Ірану Мохаммеда Хоссейна Бакері;
- командувача Корпусу вартових ісламської революції Хоссейна Саламі;
- командувача Хатем аль-Анбія (Надзвичайне командування) Хатема-Гулама Алі Рашида.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підтверджував загибель кількох іранських командирів і вчених.
Уночі 13 червня Армія оборони Ізраїлю здійснила удари по десятках військових цілей, включаючи ядерні обʼєкти в різних районах Ірану. Мішенню були головний збагачувальний об’єкт у Натансі, ядерні вчені та програма балістичних ракет Тегерану.
Комплекс у Натансі, що за 250 км на південь від столиці, є найбільшим уранозбагачувальним об’єктом Ірану та центром його передової ядерної програми. Аналітики кажуть, що саме тут розробляють і збирають центрифуги для збагачення урану — ключової технології для перетворення його на ядерне паливо.
- США висловлювали занепокоєння атакою Ізраїлю, бо вважають, що Іран може завдати масованого удару у відповідь.