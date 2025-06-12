Axios: Відповідь Ірану на удар Ізраїлю може спричинити великі жертви — це непокоїть США

Іран може завдати масованого удару у відповідь, якщо Ізраїль атакує його ядерні обʼєкти. Минулого тижня спеціальний посланець США на Близькому Сході Стів Віткофф попередив про це топових республіканців у Сенаті.

Про це пише Axios із посиланням на джерела.

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Джерела повідомляють, що Ізраїль готується до удару по Ірану вже найближчим часом, якщо на цих вихідних Віткоффу не вдасться досягнути прориву у новій ядерній угоді. Проте, як Віткофф сказав республіканцям, відповідь Ірану може перевантажити ізраїльську систему ППО та спричинити масштабні руйнування.

Імовірно, Іран планує удар з використанням великої кількості балістичних ракет. Віткофф наголосив, що такий удар може спричинити масові жертви та серйозні руйнування. В одному з недавніх публічних виступів він назвав іранський арсенал балістичних ракет «не меншою загрозою, ніж ядерні можливості Ірану».

Іран також пригрозив ударами по американських обʼєктах на Близькому Сході в разі атаки на свої ядерні об’єкти. Зараз США евакуюють дипломатів і родини військовослужбовців, які можуть опинитися в зоні ризику.

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль утриматися від удару по ядерних обʼєктах Ірану, оскільки Білий дім дуже близький до укладення з Тегераном ядерної угоди. Проте він визнав, що ізраїльська атака дуже ймовірна. Трамп наголосив, що прагне уникнути конфлікту, однак для цього потрібні поступки, на які Іран поки не погодився.

За оцінками американської розвідки, Іран має 2 000 балістичних ракет, здатних нести боєголовки вагою від 900 кг та більше. Ізраїль перебуває в радіусі ураження багатьох із них. Зараз Іран прагне виробляти більше ракет, ніж Ізраїль має систем перехоплення — приблизно до 50 одиниць за місяць.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян каже, що країна не припинить збагачувати уран, як того вимагає Трамп.

«Якщо вони скинуть бомбу на наші [ядерні об’єкти], їх самих знищать. Усі ці можливості — у нас в головах, тому що б вони не зробили, ми все відновимо», — заявив Пезешкіян.

Командувач Корпусу вартових ісламської революції генерал Хосейн Саламі також каже, що Іран готовий до війни та вже визначив цілі для ударів. Він наголосив, що відповідь Ірану на будь-яку атаку Ізраїлю буде «болючішою і руйнівнішою», ніж дві масові ракетні атаки минулого року.

Ескалація відбувається на тлі нового раунду перемовин про нову ядерну угоду з Іраном. Уже 15 червня Стів Віткофф має розпочати шостий раунд переговорів — це може бути останній шанс для дипломатії, зазначає Axios.