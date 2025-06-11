Reuters: США готують часткову евакуацію посольства в Іраку через загрозу безпеці

США готуються до часткової евакуації свого посольства в Іраку. Вони також дозволили родинам військовослужбовців залишити бази на Близькому Сході через зростання загроз для безпеки в регіоні.
Про це повідомили чотири американські та два іракські джерела агентства Reuters.
Хоча причини евакуації офіційно не повідомили, рішення ухвалили на тлі зростання напруженості у відносинах між США та Іраном. Представники Держдепартаменту США поки не коментували ситуацію.
Наразі США мають військову присутність в Іраку, Кувейті, Катарі, Бахрейні та Обʼєднаних Арабських Еміратах. За словами одного з посадовців, міністр оборони США Піт Гегсет дозволив добровільну евакуацію родин військових із цих локацій — найбільше це стосується Бахрейну.
За інформацією іншого джерела, посольство США в Багдаді готує виїзд своїх працівників. Перевагу планують віддати комерційним маршрутам, однак за необхідності можуть задіяти допомогу військових.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Іраку підтвердив інформацію про часткову евакуацію, зазначивши, що це повʼязано з потенційними загрозами і загальною напруженістю в регіоні.
Водночас, за даними Reuters, на авіабазі «Аль-Удейд» у Катарі, найбільшій американській військовій базі в регіоні, ситуація залишається стабільною — розпоряджень щодо евакуації персоналу або членів сімей співробітників посольства в Досі не надходило, дипмісія працює у звичайному режимі.
Незадовго до публікації Reuters Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) опублікувало попередження для суден про потенційну військову ескалацію в регіоні Перської затоки. UKMTO рекомендувало суднам «виявляти обережність» під час руху через Перську затоку, Оманську затоку та Ормузьку протоку — вони межують з Іраном.
- У квітні США та Іран почали непрямі переговори за посередництва Оману. Вашингтон вимагав від Ірану повної відмови від збагачення урану і розробки ядерної зброї, але в останні тижні перемовини зайшли в глухий кут. 11 червня президент США Дональд Трамп сказав, що він «дедалі менше впевнений» у тому, що Іран погодиться припинити збагачення урану. А у разі неукладання угоди він погрожував атакувати ядерні обʼєкти Ірану.