«Дні покаяння». Ізраїль вдарив по військових обʼєктах в Ірані

Зранку 26 жовтня Ізраїль завдав ударів по військових обʼєктах в Ірані. Це назвали відповіддю на атаки Тегерану та його союзників, що тривають понад рік.

Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

«Ми цілеспрямовано й точно вдарили по військових обʼєктах в Ірані й запобігли безпосереднім загрозам Ізраїлю», — повідомив речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі за кілька годин після атаки.

Ізраїльські літаки атакували виробництва ракет, якими Іран бив по Ізраїлю, а також ракетні комплекси класу «земля — повітря» та інші цілі. Під обстріл, імовірно, потрапили кілька військових баз і командний пункт Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Голова Фонду захисту демократій Марк Дубовіц публікує карту з можливими цілями Ізраїлю:

Відомство з протиповітряної оборони Ірану підтвердило, що Ізраїль вдарив по військових обʼєктах у провінціях Тегеран, Хузестан та Ілам. Деякі з них пошкоджені, однак масштаби руйнувань уточнюють, повідомило іранське агентство Tasnim. Про постраждалих в Ірані не повідомляли.





Операція носила кодову назву «Дні покаяння». Це перша військова операція на території Ірану, за яку влада Ізраїлю офіційно взяла відповідальність. За даними ЦАХАЛ, постраждалих серед ізраїльських військових немає.