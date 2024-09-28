«Хезболла» підтвердила загибель свого лідера Хасана Насралли

Ліванське угруповання «Хезболла» офіційно підтвердило загибель свого лідера Хасана Насралли. Він помер унаслідок ізраїльського авіаудару по Бейруту 27 вересня.

Про це йдеться в офіційній заяві «Хезболли», передає катарський телеканал Al Jazeera.

Удар по центральному штабу «Хезболли» завдали ввечері 27 вересня — у той час там перебувало вище керівництво «Хезболли», зокрема Хасан Насралла. Штаб розташовувався у столиці Лівану Бейруті, під житловим будинком.

Після ізраїльського авіаудару «Хезболла» втратила звʼязок із Насраллою, писало Reuters. У медіа зʼявлялися повідомлення як про те, що лідеру «Хізболли» вдалося вижити, так і про те, що він убитий.

Офіційно про ліквідацію Насралли Ізраїль заявив зранку 28 вересня. До цього моменту «Хезболла» долю свого лідера не коментувала, однак тепер підтвердила й пообіцяла продовжити боротьбу.

На тлі смерті Насралли угруповання ХАМАС заявило, що це лише посилить їхній «опір» Ізраїлю.